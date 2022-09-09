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Aydın’da cami önlerindeki dilencilere göz açtırılmadı
Aydın’ın Efeler ilçe genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde cami önlerinde dilencilere göz açtırılmadı.
AYDIN 09.09.2022, 14:47
Aydın’ın Efeler ilçe genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde cami önlerinde dilencilere göz açtırılmadı.
Aydın’da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde polis ekipleri Cuma vaktinde ilçedeki cami önlerinde görev aldı. Vatandaşların cami giriş ve çıkışlarını takip eden emniyet ekipleri dilencilik yapan şahısları tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Emniyete götürülen dilencilere ilgili kanun gereğince cezai işlem uygulanırken, dilencilere yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.
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