Aydın’da ’Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ve Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim’in koordinasyonunda, illerin kamu hastaneleri hizmetleri, sağlık hizmetleri, destek hizmetleri başkanları ve tüm kamu hastanelerinin başhekimlerinin katılımıyla dijital platform üzerinden ’Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıda beyaz reform, sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) yönetmeliğe avantajları değerlendirilerek hastane çalışanlarımıza anlatılması hususunda görüş birliği ve MHRS sisteminin yeni yönetmeliğe entegrasyonu, hastane acil servislerindeki bekleme süreleriyle ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

3 ildeki hastanelerin hastane rollerine göre sağlık hizmeti sunumuna ilişkin işleyişleri gözden geçirildi. İllerin hastane bazlı poliklinik MHRS ve MHRS dışı hasta kapasiteleri, cerrahi branşların poliklinik ve ameliyat günü karşılaştırmaları, hekimlerde nöbet öncesi ve nöbet sonrası çalışma saatleri değerlendirilerek bölge olarak ortak bir dil oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Toplantı sonunda koordineli ve nitelikli sağlık hizmet sunulması amacıyla Aydın, Denizli ve Muğla illerini içine alan sağlık çalıştayının düzenlenmesi kararı alındı.