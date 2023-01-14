Aydın’da Boks Şampiyonası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Okullar Arası Boks Gençler A Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Aydın Gençlik Merkezi Abdulaziz Kılıç Boks Salonu’nda oynan final maçıyla belirlendi.

Boks Gençler A Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakalarına 11 okuldan 17 erkek 12 kız olmak üzere toplam 29 sporcu katılım sağladı. Erkekler 13 siklette yarışırken, kızlar 12 siklette mücadele gösterdi. Final maçında oldukça heyecanlı olan sporcular il birincisi olabilmek için rakipleriyle ringde mücadele etti. Gençlerde il birincisi olan sporculara düzenlenen ödül töreniyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, Okul Sporları Temsilcisi, Boks İl Temsilcisi ve antrenörleri tarafından madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. İl birincisi olan sporcular 6-13 Mart 2023 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecek olan Okullar Arası Türkiye Boks Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı.

Oynanan final müsabakası sonunda dereceye giren öğrencilerin sıralaması ise şu şekilde oluştu:

"Genç Erkekler A 57 kg’da il birincisi Efecan Yılmaz oldu. 60 kg’da Mahmut Barış Klavuz birinci, Enes Çiftçi ikinci ve Yıldırhan Harput üçüncü oldu. 63.5 kg’da Ahmet Mert birinci, Özay Eroğlu ikinci ve Baran Demir üçüncü oldu. 67 kg’da Arda Emirhan Demir birinci, Sebahattin Uyanık ikinci, Aziz Eraslan ve Özgürcan Özcan üçüncü oldu. 71 kg’da Kerem Demirtaş birinci ve Kutay Furkan Tekin ikinci oldu. 80 kg’da Fırat Yılmaz birinci, Efe Özmen ikinci oldu. 86 kg’da Baran Oral birinci olurken +92 kg’da Recep Topçu birinci oldu. Genç Kızlar A Kategorisinde ise; 48 kg’da Şükran Becerik birinci, Sude Çakırözü ikinci oldu. 52 kg’da Şule Yalçın, 54 kg’da Kübra Nur Birlik, 57 kg’da Yaren Gül, 60 kg’da Buket Balaban, 63 kg’da Sevim Nur Duman, 66 kg’da Emine Arılık, 70 kg’da Yağmur Turhal birinci oldu. 81 kg’da Ece Nur Bulut birinci, Sudenaz Tula ikinci ve +81 kg’da Aylin Şahin birinci oldu.