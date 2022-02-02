Aydın’da boğa güreşi takvimi belirlendi

Aydın’ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşlerinin 2022 yılı takvimi belli oldu. Boğalar arenaya inerken, güreşler Koçarlı’da start alacak.

Yörüklerin önemli kültürlerinden biri haline gelen boğa güreşlerinin 2022 yılı takvimi belli oldu. Koçarlı’da gerçekleştirilecek olan güreşle sezonun startı verilecek. Pehlivan develer arenaya inmeye hazırlanırken boğa güreşleri 20 Mart - 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası güreşi ise 6 Kasım tarihinde Dağyeni Mahallesi’nde düzenlenecek.

Komite tarafından açıklanan tarihlere göre ilk güreş 20 Mart tarihinde Koçarlı’da gerçekleştirilecek. Koçarlı güreşinin ardından diğer güreşler, 4 Mayıs Bozköy, 8 Mayıs İncirliova, 15 Mayıs Çine Akçaova, 22 Mayıs Atça, 29 Mayıs Söke, 5 Haziran Dağkaraağaç, 12 Haziran Nazilli, 3 Temmuz Kızılcaköy, 17 Temmuz Germencik, 7 Ağustos Çamköy, 18 Eylül Balıkköy, 16 Ekim Arzular, 23 Ekim Çine, 6 Kasım Dağyeni (Türkiye Şampiyonası), 13 Kasım Güllübahçe ve 20 Kasım Köprüovası mahallelerinde yapılacak.