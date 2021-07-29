Aydın’da biyogaz tesislerinde yangın

Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan biyogaz tesislerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turanlar Mahallesi’nde bulunan biyogaz tesislerinde çıktı. Tesislerden dumanları yükseldiğini görenler durumu 112’ye ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Havadan da müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.