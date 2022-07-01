Aydın’da ’Bir Yetime Aile Olmak’ temalı panel düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından ’Bir Yetime Aile Olmak’ temalı panel ve ’Din İstismarı ile Mücadele’ konulu konferans düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Panelin Oturum Başkanı İl Müftüsü Hasan Güneş, “Devletimiz kimsesizlere, çocuk-yetişkin demeden elbette kol kanat geriyor. Bu durumda olan her kim var ise onları bakmaya, büyütmeye, okutmaya hatta evlenip yuva kurmasına kadar her zaman yanında oluyor. Fakat çocuk deyince ilk akla gelen çocuğun ailesidir. Bir çocuğun anne baba şefkati ve sevgisi ile büyümesi, kardeş duygusunu tatması, büyüyüp iş hayatına atıldığında toplumda yabancılık çekmemesi için kimsesiz çocukların koruyucu aile ile himaye edilmesi çok önem arz etmektedir. Bu panelin icra edilmesinde bizlere destek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün personeliyle, emeği geçen herkese müftülüğümüz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

’Bir Yetime Aile Olmak’ temalı panelde İl Müftülüğü Vaizi Fehim Dağtekin ‘Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Aile Olmak’ üzerine konuşurken, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Gelişimcisi Kübra Elif Bakan ise, ‘Nasıl Koruyucu Aile Olunur’ temalı sunum gerçekleştirdi. Panel, koruyucu aile olarak bir çocuğun bakımını üstlenen Hüseyin Akdoğan, Şakir Tunç ve Mesut Altıntop’un tecrübe paylaşımıyla sona erdi.

Ardından ’Din İstismarı ile Mücadele’ konferansında söz alan İl Müftülüğü Vaizi Cihat Selen, ‘Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi’ üzerine konferans icra etti. mİl Vaizi Cihat Selen, “Halkımızın dini duygularını sömürerek kendi menfaatleri için dini kullananlara karşı uyanık olmalıyız” diye konuştu.

Programların sonunda soru cevap bölümlerine yer verildi. Program sonunda İl Müftülüğünce konuşmacılara hediyeler takdim edildi. Programa Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, ilçe müftüleri ve din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.