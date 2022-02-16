Aydın’da bir haftada 71 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 7-14 Şubat 2022 tarihleri arasında 64 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 71 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklandı. Bu zaman diliminde yapılan çalışmalar kapsamında 23,28 gram kubar esrar, 110,50 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza, 0,89 gram eroin ve 2 adet extacy ele geçirildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak uyuşturucu ile mücadelenin aynı kararlılık ve gayretle sürdürüleceği belirtildi.