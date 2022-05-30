Aydın’da bir hafta içerisinde 5 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs da tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 71 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 75 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs da tutuklandı. Bu zaman diliminde yapılan çalışmalar neticesinde; 24,46 gram kubar esrar, 298,54 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza, 4,59 gram skunk ve 20 kök kenevir bitkisi ve 3,25 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.