Aydın’da bir hafta içerisinde 13 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 87 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 13 şahıs da tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart 2023-3 Nisan 2023 tarihleri arasında 73 olay ortaya çıkarılırken, icra edilen faaliyetlerde 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 13 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı ve 1 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu aman diliminde; 2 bin 186,35 gram kubar esrar, 542 gram toz esrar, 560,77 gram metamfetamin, 31 kök kenevir, 438 adet lyrica, 55,92 gram kokain, 5 adet sentetik ecza, 97 adet ecstasy ve 17,90 gram skunk ele geçirildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.