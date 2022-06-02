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Aydın’da bin 380 öğrenciye eğitim verildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 farklı köy okulunda toplam bin 380 öğrenciye seminer verildi.

AYDIN 02.06.2022, 17:00
Aydın’da bin 380 öğrenciye eğitim verildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 farklı köy okulunda toplam bin 380 öğrenciye seminer verildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik hizmetlerini geliştirmek, suçu önlemek, suçların oluşmasına neden olan ve güvenli yaşama etki eden olumsuz faktörlerin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 19 farklı köy okulunda eğitim gören toplam bin 380 ilkokul öğrencisine “Polis Kimdir?, Genel ve Kişisel Güvenlik Önlemleri” konuları hakkında eğitim semineri verildi. Verilen eğitimlerin ardından öğrencilere broşür dağıtımı yapılırken, Emniyet Teşkilatı’nın her daim yanlarında olduğu vurgulandı.

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