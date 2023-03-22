Aydın’da bin 365 adet silah ve mühimmat ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, bin 365 adet silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından son dönemde yapılan çalışmalar çerçevesinde; 63 adet tabanca, 32 adet kuru sıkı tabanca, 160 adet av tüfeği, 50 adet tabanca şarjörü, 398 adet tabanca mühimmatı, 590 adet av tüfeği muhimmatı, 185 adet kurusıkı tabanca fişeği, 23 adet çeşitli ebatlarda bıçak, 4 adet muşta, 4 adet diğer kesici ve delici aletler ile 1 adet kasatura olmak üzere toplam bin 365 adet silah ve mühimmat ele geçirildi.