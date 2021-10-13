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Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

AYDIN 13.10.2021, 10:05
Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyyar satıcılık yapan M.Ç. ile kimliği henüz bilinmeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, seyyar satıcı M.Ç. bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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