Aydın’da berber ve kuaför ücretlerine zam yapıldı

Aydın’da berber, kuaför ve güzellik salonlarının ücret tarifelerine zam yapıldı.

Aydın il genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının ücret tarifelerinde değişikliğe gidildi. Yeni zamlı düzenlemeye göre, kadın kuaförlerinde ise saç kesimi ve yıkama 80 lira, saç boyamaya 130 lira ve dip boyama 120 liraya yükseldi. Erkek berberi ve kuaförlerde ise saç kesimi 50 lira, sakal tıraşı 25 lira olarak belirlendi.

"Zam yapmayı sevmiyoruz ama mecbur kaldık"

Girdi maliyetlerinin artmasından dolayı zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten, Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Serhan Avşar konuyla ilgili, “Pandemi şartlarından dolayı hijyen ürünlerine gelen zamlar, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ile maalesef geri alınmayan zamlar sonrası malzeme temini sırasında yaşanan tarifeler, son zamanlarda elektrik tarifesinde yaşanan artışlar ve yüksek enflasyondan dolayı topluca yükselen fiyat artışları sonucu vatandaşımızı da mağdur etmeyecek şekilde odamız fiyat güncellemesi yapmıştır. Zam yapmayı sevmiyoruz ama müşterilerimizin esnaflarımızın da aile geçindirdiğini unutmamasını rica ediyoruz" dedi.