Aydın’da beklenen yağış başladı
Meteoroloji’nin Aydın için yaptığı yağış uyarısının ardından bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji’nin Aydın için yaptığı yağış uyarısının ardından bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Yapılan son değerlendirmelerin ardından Meteoroloji’nin Aydın için yağış uyarısının ardından beklenen yağış başladı. Efeler ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağış devam ederken, yağışların il genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
“Meteoroloji uyardı”
Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Aydın il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karpuzlu, Çine, Koçarlı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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