Aydın’da beklenen sağanak yağış başladı

Aydın’da kurak geçen yaz mevsiminin ardından beklenen yağış etkili olurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ege Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonrasında beklenen yağışlar başladı. Efeler ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak yağış vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, bazıları da yağmurdan korunmak için şemsiyelerine sarıldı. Şiddetli rüzgarla birlikte ekili olan sağanak yağışın hafta boyunca il genelinde sürmesi beklenirken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü vatandaşları oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.