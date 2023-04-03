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Aydın’da beklenen kuvvetli yağışlara dikkat

AYDIN’DA BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

AYDIN 03.04.2023, 13:49
Aydın’da beklenen kuvvetli yağışlara dikkat

Aydın’da gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “4 Nisan 2023 Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m) , il merkezi (Efeler) ve batı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik, İncirliova, Koçarlı Karpuzlu, Çine) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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