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Aydın’da bayramda hava açık olacak

Aydın’da Kurban Bayramı boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları ise 35 derece civarında seyredecek.

AYDIN 08.07.2022, 09:46
Aydın’da bayramda hava açık olacak

Aydın’da Kurban Bayramı boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları ise 35 derece civarında seyredecek.

Aydın’da Kurban Bayramı boyunca açık ve güneşli havanın etkili olacağı, yağış beklenmediği, sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Aydın’da havanın bugün az bulutlu 35, yarın parçalı bulutlu 34, Pazar parçalı bulutlu 34, Pazartesi ve Salı günü az bulutlu 36 derece olması bekleniyor.

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25°
parçalı az bulutlu