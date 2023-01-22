Aydın’da başlayan dijital dershane ülke geneline yayılıyor

Gelişen teknoloji ile birlikte eğitim sistemi de önemli değişim yaşıyor. Yeni nesil dershanecilik hizmetinde Aydın’dan faaliyet gösteren Bi Ders Anlatımı eğitim platformu hizmet ağını genişleterek Türkiye çapında en güçlü markalarla, öğrenciler arasında dijital dershane kullanımını yaygınlaştırıyor. Bu yıl aktif olarak çalışmaya başlayan sistem sayesinde öğrenciler hem fiziki dershane ortamında, birebir, hem de dijital ortamda derslerine canlı olarak katılabiliyor, dershanelerinden 7/24 faydalanabiliyorlar. Z kuşağı gençlerin internet sevdasını eğitimlerine ayırması için kollarını sıvayan Bi Ders Anlatımı eğitim platformu, dijital eğitimin bütünleyici ve tamamlayıcı bir özelik olarak kullanılması için planladığı eğitim projesini sektörün en güçlü markaları ile hayata geçiriyor.

Günümüz gençliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen dijitali eğitimin bütünleyici ve tamamlayıcı bir unsuru olarak kullanması amacıyla yola çıktıklarını belirten Bi Ders Anlatımı kurucusu Mustafa Kavaklı, “Dershane hizmeti alan bir öğrencinin derste her dinlediğini ilk seferde yüksek oranda anlaması oldukça zordur, tekrar yapması kaçınılmaz bir gerçektir. Teknoloji çağı gençlerimize de en sağlıklı tekrarı onların eğilimleri doğrultusunda yaptırmak gerekir. Gençlerimizin görsel algılamaları çok yüksek olduğuna göre konu anlatımlı kitap üzerinden tekrar yaptırmaya çalışmak çok da başarılı olmaz. Konuyu tam olarak öğrenememiş bir öğrenciye de yüzlerce soru çözümü ödevi vermekte anlamsızdı. Öğrencinin öncelikle derste dinlediğini tekrar edebileceği, güvenebileceği, bir dost niteliğinde, programlı, disiplinli, kolaylıkla kullanabileceği, tekrar tekrar seyredebileceği, sağlam ders anlatım videoları olmalı. Öğrenciler, sosyal mecralarda bulunan ‘böyle seviyorlar’ diyerekten içeriği anlamsız sohbetlerle dolu, amacından çok sapmış, slayt üzerinden veya plastik bir tahta üzerinden anlatılmış, ünlü olma amacı ile cep telefonu ile çekilmiş, belli bir planı programı olmayan, duyarsızlığı arttıran, eğitimden koparan, takibi zor ders videolarını rastgele seyretmek zorunda kalmamalı. Bu iş, kurumların rehber öğretmelerinin kontrolünde olmalı. Sistematik bir takip ile öğrencinin hedefleri doğrultusunda başarılı olması, eğitimden kopmaması sağlanmalı. Dijital eğitim ve kullanımı rastgele değil eğitim kurumları tarafından belli bir disiplinde öğrenciye 7/24 hizmet edebilen destek yayın olarak yapılmalı. Sektörün önde gelen üstatları da Bi Ders Anlatımı ile aynı düşüncede. 2023-2024 öğretim yılında gençlerimizin başarısında birlikte yol alacağız” dedi.

Bu anlayışla eğitim sektöründe Türkiye’nin önde gelen kuruluşları ile iş birliği içinde olacaklarını kaydeden Kavaklı, “My Fen Bilimleri, Yöntem Eğitim Kurumları 2023-2024 Öğretim yılında öğrencilerine Bi Ders Anlatımı Eğitim Platformu ile hem yerinde hem evinde 7/24 hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

My Fen Bilimleri, Yöntem Eğitim Kurumları Kurucusu Mehmet Yiğit ise “Geleceğimiz olan gençlerimizin başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Teknoloji çağının gereksinimleri ve yenilikleri ile öğrencilerimize en kaliteli eğimi sunabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm şubelerimizde rehber öğretmenlerimiz, koç öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle her zaman öğrencilerimizin yanındayız, yüksek başarıyı yakalamaları için yakın takipteyiz. 2023-2024 Öğretim yılında öğrencilerimize çift dershane vererek 7/24 yanlarında olacağız, farklı bir özgüvenle eğitimlerini alacaklar, sınavlara korkusuzca, daha huzurlu daha emin bir şekilde hazırlanacaklar. Kurslarımızda ve okullarımızda, hatta özel ders veren öğretmenlerde bile doğru yöntemle dijital eğitimin önemli bir destek yayın olarak kullanılması kaçınılmaz bir gereksinim. Projenin kurumların karşısında değil tam aksine farkı ortaya koyma adına, prestijli bir çalışma olarak kurumların yanında olduğunu, hamle yapmak isteyen eğitim kurumları için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diyerek yenilik arayışı içinde olanlara Bi Ders Anlatımı projesinin çözüm olabileceğini söyledi.