Aydın’da balık avı sezonu açılıyor

Ege Denizi’ne kıyısı olan illerden olan Aydın’da, balık avı sezonu 1 Eylül itibariyle açılıyor, hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ’Vira Bismillah’ diyerek açılmayı bekliyor.

Ülke genelinde uygulanan av yasağı, 1 Eylül itibariyle biterken, balıkçılığın yoğun olduğu illerden olan Aydın’da da balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor. 2022-2023 balık avı sezonu öncesinde balıkçıları tatlı telaş sararken Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, sezonun ilk ağlarını atmak için hazırlanan balıkçılara davette bulundu. 31 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de Didim Taşburun Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilecek olan ’Vira Bismillah’ etkinliğine davet eden Kaymakam Yiğit, yeni sezonun bereketli olmasını diledi.