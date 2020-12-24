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Aydın’da baca yangını panik oluşturdu
Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan baca yangını mahalle sakinlerini panikletti.
AYDIN 24.12.2020, 14:07
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Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan baca yangını mahalle sakinlerini panikletti.
Yangın, Güzelhisar Mahallesi 35 sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Atatürk Kent Meydanı’nı bir anda yoğun bir duman kapladı. Dumanın kaynağını araştıran vatandaşlar dumanların kent meydanının altındaki 35 sokaktan çıktığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokaktaki bir apatrtmanın çatısından çıkan dumanlara müdahale etti. Kalorifer bacasından kaynaklanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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