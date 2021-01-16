Son Dakika
Aydın’da azılı suçlu kovalamaca sonucu yakalandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında bir çok suç kaydı olan ve 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K isimli azılı suçlu polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
AYDIN 16.01.2021, 20:17
2
Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında bir çok suç kaydı olan ve 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K isimli azılı suçlu polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri hakkında dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçlarından kaydı bulunan bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda K.K. kovalamaca sonucu yakaladı. K.K.’nın üzerinde tabanca ile 52 adet fişek ele geçirilirken, K.K. ile birlikte yakalanan N.B.’nin üzerinde ise pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan iki şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
2°
light rain and snow
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. West Ham
|18
|29
|9. Aston Villa
|15
|26
|10. Chelsea
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü