Aydın’da aynı anda iki orman yangını çıktı

Aydın’ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Nazilli Dualar ve Bozdoğan Örmepınar Mahallelerindeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.