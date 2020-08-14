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Aydın’da av sezonu 22 Ağustos’ta başlıyor

AYDIN’DA AV SEZONU 22 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

AYDIN 14.08.2020, 13:17
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Aydın’da av sezonu 22 Ağustos’ta başlıyor

Merkez Av Komisyonu tarafından alınan karara göre Aydın’da av sezonu 22 Ağustos tarihinde başlıyor.

Merkez Av Komisyonu 2020-2021 kararları Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararlarda avlanmanın yasak olduğu bölgeler, av limitleri avlanma hususları gibi konular belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde 2020-2021 AV Dönemi 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Merkez Av Komisyonu, Av Döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 12 Ağustos 2020 tarihli ve 31211 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Merkez Av Komisyonu, avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, Devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir. Buna göre avlanma tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatillerde dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarında avlanabileceklerdir” denildi.

“Aydın’da av yasağı olan bölgeler belirlendi”

Merkez Av Komisyonu kararları gereği Aydın’ın Çine ilçesi Kuzeyi: Adnan Menderes Barajı ve takiben Çine Çayı, Güneyi: Aydın-Muğla İl Sınırı Doğusu, Adnan Menderes Barajı Batısı: Aydın Muğla Devlet Karayolu, Karacasu ilçesi Kuzeyi: Yeşilköy Mahallesini Çamarası Mahallesine bağlayan hat, Güneyi: Yolüstü Mahallesini Tekeliler Mahallesine bağlayan hattı takİben Aydın-Denizli İl Sınırı. Doğusu: Aydın-Denizli İl Sınırı Batısı: Çamarası Mahallesini Nargedik Mahallesine bağlayan dere boyunu takiben Yolüstü Mahallesine bağlanan hat, Yaban Hayvanı yerleştirildiği için avın yasaklandığı sahalar olarak belirlendi.

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