Aydın’da av sezonu 20 Ağustos’ta başlıyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da 2022-2023 av sezonu 20 Ağustos 2022 günü başlayacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da 2022-2023 av sezonunun 20 Ağustos 2022 günü başlayacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Merkez Av Komisyonu tarafından; avın açılış ve kapanış tarihleri, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitleri, avlanma günlerini, avlanmasının yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanlarının miktarları, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile mücadele amaçlı avlanma usulü belirlendi.

Buna göre avlanma; tüm bölgelerde 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı başlayacak. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de gerçekleştirilebilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği belirtildi. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi’nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması’ndan (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izin aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecekler.