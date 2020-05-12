Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Aydın’da ’Askıda Fatura’ uygulaması başlıyor

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI’NDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA YARINDAN İTİBAREN ASKIDA FATURA UYGULAMASININ BAŞLAYACAĞINI DUYURDU.

Aydın’da ’Askıda Fatura’ uygulaması başlıyor

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI’NDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA YARINDAN İTİBAREN ASKIDA FATURA UYGULAMASININ BAŞLAYACAĞINI DUYURDU.

12 Mayıs 2020 Salı 15:33
6 Okunma
Aydın’da ’Askıda Fatura’ uygulaması başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısında yaptığı açıklamada yarından itibaren "Askıda Fatura" uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Askıda Fatura’ uygulamasının, Aydın’da da yarından itibaren başlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılması dileğinde bulundu.

Başkan Çerçioğlu gündem maddelerinin görüşülmesi öncesi yaptığı konuşmada, korona virüs salgını ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dayanışmamızı büyütmek ve yardımlaşmamızı arttırmak adına yarından itibaren, “Askıda Fatura” uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulama ile Aydın’daki ve Aydın’ın dışındaki hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahiplerine destekte bulunarak, birlik ve beraberliğimize daha da anlam katacağını düşünüyorum. İyilik bulaşıcıdır, İstanbul’dan Aydın’a, Aydın’dan tüm Türkiye’ye yayılacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

Gündem maddeleri kabul edildi

Zincirlihan Otel’de sosyal mesafe kurallarının gözetilerek yapılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, Açılış ve yoklama ile başladı. Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşıma hattı kiralayan esnafın 2020 yılı Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden hat kira bedelleri 3 ay ertelenmesi, Büyükşehir mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin olarak ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi hususu ve “Yol Kullanım ve Otogar Giriş Çıkış Ücretlerinden” Mayıs ve Haziran aylarına ait bedelin meclis kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alınmaması maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu
Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu
Eşinin kaza yaptığını görünce sinir krizi geçirdi
Eşinin kaza yaptığını görünce sinir krizi geçirdi
Aydın okur yazarlıkla 11. il oldu
Aydın okur yazarlıkla 11. il oldu
Korona döneminde kuruyemişe talep arttı
Korona döneminde kuruyemişe talep arttı
Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı
Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı
Aydın’da eczaneler 1 haftada 1,5 milyon maske dağıttı
Aydın’da eczaneler 1 haftada 1,5 milyon maske dağıttı
Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı
Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı
AK Partili Yavuz; “Ortadoğu halklarının yegane çıkış yolu Kut-ül Amare ruhudur”
AK Partili Yavuz; “Ortadoğu halklarının yegane çıkış yolu Kut-ül Amare ruhudur”
Nazilli Belediyesi’nden işçilere müjde
Nazilli Belediyesi’nden işçilere müjde
Aydın’da sulu tarım ile ülke ekonomisine 1,2 milyar TL katkı sağlanacak
Aydın’da sulu tarım ile ülke ekonomisine 1,2 milyar TL katkı sağlanacak
Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi
Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi
Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı
Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı
Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza
Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza
Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu siz neyin peşindesiniz?”
Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu siz neyin peşindesiniz?”
Metin Yavuz’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
Metin Yavuz’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
Söke’de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı
Söke’de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı
Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor
Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor
Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı
Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim