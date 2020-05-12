Aydın’da ’Askıda Fatura’ uygulaması başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısında yaptığı açıklamada yarından itibaren "Askıda Fatura" uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Askıda Fatura’ uygulamasının, Aydın’da da yarından itibaren başlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılması dileğinde bulundu.

Başkan Çerçioğlu gündem maddelerinin görüşülmesi öncesi yaptığı konuşmada, korona virüs salgını ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dayanışmamızı büyütmek ve yardımlaşmamızı arttırmak adına yarından itibaren, “Askıda Fatura” uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulama ile Aydın’daki ve Aydın’ın dışındaki hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahiplerine destekte bulunarak, birlik ve beraberliğimize daha da anlam katacağını düşünüyorum. İyilik bulaşıcıdır, İstanbul’dan Aydın’a, Aydın’dan tüm Türkiye’ye yayılacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

Gündem maddeleri kabul edildi

Zincirlihan Otel’de sosyal mesafe kurallarının gözetilerek yapılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, Açılış ve yoklama ile başladı. Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşıma hattı kiralayan esnafın 2020 yılı Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden hat kira bedelleri 3 ay ertelenmesi, Büyükşehir mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin olarak ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi hususu ve “Yol Kullanım ve Otogar Giriş Çıkış Ücretlerinden” Mayıs ve Haziran aylarına ait bedelin meclis kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alınmaması maddeleri görüşülerek kabul edildi.