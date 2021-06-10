Aydın’da aşı rakamlar 600 bini geçti

Aydın genelinde Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama rakamları 600 binin üzerine ulaşırken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Salgınla mücadele kapsamında Aydın’da alınan tedbirlerle birlikte pozitif vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanmaya devam ederken, aşılama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. İl genelinde birinci doz uygulamasının yanı sıra ikinci doz aşılamaları da hız kesmiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan anlık verilere göre Aydın’da aşı rakamları ise 600 binin üzerine ulaştı.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde, 10 Haziran Perşembe günü verilerine göre ülke genelinde toplam 31 milyon 983 bin 615 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın’da 352 bin 529 birinci doz, 266 bin 253 ikinci doz olmak üzere toplam 618 bin 782 doz aşı vuruldu.

Alınan tedbirler ile birlikte il genelinde vaka sayılarında da düşüş yaşanmaya devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden vatandaşların rehavete kapılmaması uyarısı yapıldı.