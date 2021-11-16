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Aydın’da aşı noktaları aralıksız hizmet veriyor

Pandemi süresince en güvenli iller arasında yer alan Aydın’da, toplum sağlığının korunması adına faaliyet gösteren aşı noktaları aralıksız hizmet veriyor.

AYDIN 16.11.2021, 09:36
Aydın’da aşı noktaları aralıksız hizmet veriyor

Pandemi süresince en güvenli iller arasında yer alan Aydın’da, toplum sağlığının korunması adına faaliyet gösteren aşı noktaları aralıksız hizmet veriyor.

Aydın’da, Aydın Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde pandemi ile mücadele aralıksız devam ederken, vatandaşların korona virüsün en büyük silahlarından olan aşıya daha hızlı ve kolay ulaşabilmeleri adına da çalışmalar sürüyor. Aşılanma çalışmalarının başlaması ile birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamadan aşıya erişebilirliğini artırmak adına harekete geçen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, il genelindeki aşı noktaları ile aralıksız hizmet veriyor.

Aydın, ülke genelinde yüzde 80’lik aşı oranı ile en iyi iller arasında yer almaya devam ederken, vatandaşların aşıya daha kolay ulaşabilmeleri adına da merkez ilçe Efeler’de 143 olmak üzere il genelinde toplam 440 adet aşı noktası hizmet veriyor.

Toplum sağlığının korunması adına projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Maalesef vaka sayılarında artış söz konusu ancak bölgemiz en güvenli il olma durumunu koruyor. İkinci doz aşıda Aydın yüzde 81’lik bir orana sahipken, 1. doz aşılamada ise yüzde 94 oranında. Toplum sağlığımızın korunması ve güvenli kent durumumuzu korumak adına da sürekli projeler üretmeye devam ediyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak en önemli hassasiyetimiz ve en çok üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi de 18 yaş altı gençlerimizin aşılanma hızının arttırılması. Valimiz de bu konuda çok hassas. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Gençlerimizdeki aşı oranlarının da artırılması konusunda da vatandaşlarımızdan ilgi ve destek bekliyoruz. Aşısız beklediğimiz her günü risk olarak görüyorum” dedi.

"Gençlerdeki aşı hızımızı artırmalıyız”

Hedeflerinin Aydın’ın ‘güvenli kent’ statüsünü stabil hale getirebilmek olduğunu sözlerine ekleyen Açıkgöz, “Özellikle 12 yaş ve üzeri okul çağındaki çocuklarımız ile üniversitedeki gençlerimize yönelik yerinde aşı uygulamalarımız devam ediyor. ‘Sorumluluk alma sırası bizde’ mottosuyla gençlerimize yönelik proje başlattık. Nihai hedefimiz Aydın’ı, Türkiye’nin en güvenli kenti konumuna getirmek. An itibariyle hastane yatak doluluk oranımız ve yoğun bakımlarımızdaki anlık duruma baktığımızda oldukça stabil bir halde ilimiz. Aşı, Covid-19 hastalığına karşı bilinen en güçlü silahımız ve aşılama hızındaki durumumuz ile hastane yükümüz doğrudan bağlantılı. Bunu daha iyi konuma getirmek için gençlerimizin çoğunun aşılanmasını sağlamalayız” diyerek gençleri aşı olmaya davet etti.

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