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Aydın’da arazi yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen arazi yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

AYDIN 01.06.2021, 17:01
Aydın’da arazi yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen arazi yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler ilçesi Zindandere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Zindanderesi arasında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisini göstermesi ile birlikte yangının daha büyük alana yayılmaması için yoğun çaba sarf etti. Rüzgarın şiddetini artırması ile birlikte geniş alana yayılan yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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