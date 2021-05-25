Aydın’da aranan şahıslar yakayı ele verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda 14 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan O.D’nin cinsel istismar suçundan 5 yıl, İ.B’nin dolandırıcılık suçundan 4 yıl, Y.B’nin 6136 sayılı kanuna muhalefetten 4 yıl 2 ay cezaları olduğu anlaşıldı. Ayrıca tutuklu ve hükümlünün kaçması, özel belgede sahtecilik, hakaret ve hırsızlık suçlarından aranan ve 4 yıl 6 ay cezası olan H.E’nin, S.U. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile Aydın’da olduğu bilgisinin alınması üzerine H.E. Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde tespit edilen şahıs yaşanan kovalama sonucu yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.