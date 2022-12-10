Aydın’da aranan şahıslar jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ile Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak ve güveni kötüye kullanmak’ suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.