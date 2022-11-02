Aydın’da aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Köşk ve Germencik ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan ve aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında sigara ve alkol kaçakçılığı suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Germencik ilçesi Mursallı Kavşağı’nda gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde ise Tehdit ve Hakaret suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.