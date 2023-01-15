Aydın’da aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahısların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığı suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığı suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. ve İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi’nde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.