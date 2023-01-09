Aydın’da aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Bozdoğan, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde aranan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde “Kasten Yaralama” suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İncirliova ilçesinde de “Kasten Yaralama” suçundan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs ile “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nazilli ilçesinde ise “Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.