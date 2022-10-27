Aydın’da aranan 40 şahıs yakalandı

Aydın’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 40 aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak ve hırsızlık suçlarından 30 yıl cezası olan İ.S., hırsızlık suçundan 16 yıl cezası olan F.P., hırsızlık suçundan 13 yıl cezası olan A.A., cinsel istismar suçundan 8 yıl cezası olan A.S. ile uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık suçlarından 5 yıl 6 ay cezaları olan M.G., M.Z., ve H.Ö. adlı şahıslar ile birlikte toplam 40 şahıs yakalandı.