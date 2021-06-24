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Aydın’da araç yangını

Aydın-İzmir Otobanı’nda seyir halinde alev oto kurtarma aracı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

AYDIN 24.06.2021, 13:16
Aydın’da araç yangını

Aydın-İzmir Otobanı’nda seyir halinde alev oto kurtarma aracı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Aydın-İzmir Otobanı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 35 APN 795 plakalı oto kurtarma aracı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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