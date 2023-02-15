Aydın’da araç uçuruma yuvarlandı:1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Davutlar’a seyir halinde olan Y.A. kontrolündeki 09 AFF 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Y.A. yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.