Aydın’da araç sayısı yüzde 3 artarak 469 bin 128 oldu

TÜİK, tarafından yayınlanan Ağustos ayı motorlu taşıt istatistiklerine göre Aydın genelinde toplam araç sayısı yüzde 3,3 oranında artış göstererek 469 bin 128 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da 2019 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 454 bin 251 iken, 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında bir artış göstererek 469 bin 128’e ulaştı. Otomobil sayısı 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 186 bin 755’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 186 bin 755 adet otomobil, 10 bin 601 adet minibüs, 2 bin 918 adet otobüs, 71 bin 573 adet kamyonet, 9 bin 57 adet kamyon, 137 bin 860 adet motosiklet, 49 bin 590 adet traktör ve 774 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,4 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 6 bin 728 adet ile motosiklette gerçekleşti.

11 bin 953 bin aracın devri yapıldı

2020 yılı Ağustos ayında Aydın’da toplam 11 bin 953 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 247 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 282 adet ile kamyonet, bin 467 adet ile motosiklet, 517 adet ile traktör, 242 adet ile minibüs, 136 adet ile kamyon, 49 adet ile otobüs ve 13 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 922 yeni araç trafiğe katıldı

2020 yılı Ağustos ayında toplam bin 922 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada bin 149 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 478 adet ile otomobil, 169 adet ile kamyonet, 89 adet ile traktör, 24 adet ile kamyon, 11 adet ile özel amaçlı araçlar ve 2 adet ile minibüs geldi.