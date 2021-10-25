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Aydın’da araç sayısı arttı

Aydın’da Eylül ayında araç sayısı yüzde 4,6 oranında artış göstererek 492 bin 886 oldu.

AYDIN 25.10.2021, 11:34
Aydın’da araç sayısı arttı

Aydın’da Eylül ayında araç sayısı yüzde 4,6 oranında artış göstererek 492 bin 886 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da 2020 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 471 bin 89 iken, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında bir artış göstererek 492 bin 886’ya ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 194 bin 860’a ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 194 bin 860 adet otomobil, 10 bin 488 adet minibüs, 2 bin 820 adet otobüs, 75 bin 93 adet kamyonet, 9 bin 359 adet kamyon, 147 bin 663 adet motosiklet, 51 bin 691 adet traktör ve 912 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 17,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 898 adet ile motosiklette gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında Aydın’da toplam 11 bin 928 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 7 bin 163 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 198 adet ile kamyonet, bin 501 adet ile motosiklet, 569 adet ile traktör, 245 adet ile minibüs, 173 adet ile kamyon, 61 adet ile otobüs ve 18 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

1541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Eylül ayında toplam bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 862 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 373 adet ile otomobil, 156 adet ile kamyonet, 123 adet ile traktör, 20 adet ile kamyon, 6 adet ile minibüs ve 1 adet ile otobüs geldi.

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