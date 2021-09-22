Aydın’da araç sayısı arttı

Hane başına düşen araç sayısı en yüksek olan illerden birisi olan Aydın’da, Ağustos ayında araç sayısı yüzde 4 oranında artarak 491 bin 219 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da 2020 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 469 bin 128 iken, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında bir artış göstererek 491 bin 219’a ulaştı.

Otomobil sayısı arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 194 bin 346’ya ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 194 bin 346 adet otomobil, 10 bin 504 adet minibüs, 2 bin 836 adet otobüs, 74 bin 838 adet kamyonet, 9 bin 335 adet kamyon, 146 bin 914 adet motosiklet, 51 bin 536 adet traktör ve 910 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzey 17,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 54 adet ile motosiklette gerçekleşti.

11 bin 96 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Ağustos ayında Aydın’da toplam 11 bin 96 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 6 bin 616 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 36 adet ile kamyonet, bin 481 adet ile motosiklet, 517 adet ile traktör, 224 adet ile minibüs, 142 adet ile kamyon, 66 adet ile otobüs ve 14 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2021 yılı Ağustos ayında toplam bin 734 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada bin 32 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 438 adet ile otomobil, 174 adet ile kamyonet, 64 adet ile traktör, 21 adet ile kamyon, 4 adet ile minibüs ve 1 adet ile otobüs geldi.