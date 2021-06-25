Aydın’da araç sayısı arttı

Aydın genelinde Mayıs ayında araç sayısı yüzde 4 oranında artarak 485 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da 2020 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 462 bin 563 iken, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında bir artış göstererek 485 bin 133’e ulaştı.

Otomobil sayısı arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 192 bin 470’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 192 bin 470 adet otomobil, 10 bin 534 adet minibüs, 2 bin 867 adet otobüs, 73 bin 961 adet kamyonet, 9 bin 225 adet kamyon, 144 bin 71 adet motosiklet, 51 bin 133 adet traktör ve 872 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 17,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 450 adet ile motosiklette gerçekleşti.

6 bin taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Mayıs ayında Aydın’da toplam 6 bin 615 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 3 bin 634 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 254 adet ile kamyonet, bin 102 adet ile motosiklet, 327 adet ile traktör, 159 adet ile minibüs, 101 adet ile kamyon, 25 adet ile otobüs ve 13 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 229 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Mayıs ayında toplam bin 229 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 715 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 291 adet ile otomobil, 110 adet ile traktör, 104 adet ile kamyonet ve 9 adet ile kamyon geldi.