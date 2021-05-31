Aydın’da araç sayısı arttı

Aydın’da toplam araç sayısı artış göstererek 483 bine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da toplam araç sayısı 2020 yılı Nisan ayı içerisinde 461 bin 231 iken, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında bir artış göstererek 483 bin 767’ye ulaştı.

Otomobil sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 192 bin 75’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 192 bin 75 adet otomobil, 10 bin 549 adet minibüs, 2 bin 871 adet otobüs, 73 bin 782 adet kamyonet, 9 bin 204 adet kamyon, 143 bin 420 adet motosiklet, 51 bin 1 adet traktör ve 865 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 16,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 564 adet ile motosiklette gerçekleşti.

8 bin taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Nisan ayında Aydın’da toplam 8 bin 870 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 5 bin 54 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 720 adet ile kamyonet, bin 127 adet ile motosiklet, 558 adet ile traktör, 211 adet ile minibüs, 151 adet ile kamyon, 35 adet ile otobüs ve 14 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

1792 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Nisan ayında toplam bin 792 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada bin 32 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 451 adet ile otomobil, 140 adet ile kamyonet, 126 adet ile traktör, 42 adet ile kamyon ve 1 adet ile minibüs geldi.