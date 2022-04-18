Aydın’da ’Antik Kentler Konferansı’ gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Aydın’daki Antik Kentler’ konulu konferans gerçekleşti.

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa; Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, öğretim üyelerimiz ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Murat Çekilmez konferansta, Tralleis başta olmak üzere Aydın Kenti için önemli tarihi değerler taşıyan antik kentler hakkında katılımcılara bilgi verdi.