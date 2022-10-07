Aydın’da anne sütünün önemine dikkat çekildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde il genelinde toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde anne sütünün faydaları ve önemine dikkat çekildi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Özellikle ilk 6 ay boyunca anne sütünün verilmesi gerektiğine dikkat çekilen etkinliklerde emzirmenin aynı zamanda bebeklerin ilk aşısı olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı tarafından emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yürütülen “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” çerçevesinde merkez ilçe Efeler başta olmak üzere il genelinde farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikler ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bakanlığımızca temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmektedir. Program neticesinde bebeklerimiz hayata daha sağlıklı başlayabilmekte ve ülkemizde doğumların büyük çoğunluğu Bebek Dostu hastanelerde gerçekleşmektedir. Gelinen bu noktayı daha da geliştirmek ve emzirme konusunda farkındalık oluşturabilmek için Dünyada ve ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri Emzirme Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede 2 Ekim 2022 tarihinde İki Teker Spor Kulübü tarafından farkındalık oluşturmak için pankart açıldı. 3 Ekim Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimimizce Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi girişinde ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Etkinliği’ Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ebru Kurt’un katılımlarıyla gerçekleşmiş ve etkinlik dahilinde gün boyunca Anne Sütü ve Emzirmenin önemi vurgulanmıştır. 6 Ekim 2022 tarihinde Halk Eğitim Merkezinde 150 kişilik Akşam Sanat Okulu kursiyerlerine ve öğretmenlerine ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı’ konularında eğitim verilerek eğitim ve stant açılmıştır. İl genelinde tüm hastanelerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde farkındalık için çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.