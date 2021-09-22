Aydın’da Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi düzenlendi.

Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde ’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları’ programı yürütülüyor. Bu Kapsamda anne sütü eğitimcileri tarafından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda pandemi tedbir ve kurallarına uygun olarak 17 sağlık personeline yönelik ’Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi’ düzenlendi. Anne sütünün öneminin vurgulandığı eğitimde, doğum süreci ve emzirme, tensel temas, emzirme sorunları, emzirme ve anne sağlığı başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verildi. Program sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları takdim edildi.