Aydın’da ani sıcaklık düşüşü yaşanması bekleniyor

Aydın genelinde hava sıcaklıklarında Perşembe ve Cuma günü ani düşüş yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “halken mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde 5-10 derece azalarak, 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günleri mevsim normallerinin 2 ile 5 derece altında seyretmesi bekleniyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde (3 ile 6 derece) seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.