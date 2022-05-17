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Aydın’da ani sıcaklık düşüşü yaşanması bekleniyor
Aydın genelinde hava sıcaklıklarında Perşembe ve Cuma günü ani düşüş yaşanması bekleniyor.
AYDIN 17.05.2022, 17:02
Aydın genelinde hava sıcaklıklarında Perşembe ve Cuma günü ani düşüş yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “halken mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde 5-10 derece azalarak, 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günleri mevsim normallerinin 2 ile 5 derece altında seyretmesi bekleniyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde (3 ile 6 derece) seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.