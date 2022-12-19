Aydın’da altyapılar iyileştiriliyor, Aydınlılar spor ile iç içe yaşıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun yaygınlaştırılması ve altyapı şartlarının iyileştirilmesi amacıyla il genelinde yapımı gerçekleştirilen halı sahalar tamamlanırken, Aydın’da öğrenciler ve vatandaşlar spor ile iç içe yaşıyor.

Aydın’da sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelindeki al yapıları da güçlendiriyor. Bu çerçevede birçok okul, mahalle ve kurumlarla yapılan işbirlikleri ile Aydın genelinde 129 halı sahanın yapımı gerçekleştirildi. Gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor yatırımları çerçevesinde 80 adet, belediyeler işbirliği ile 49 adet halı saha yapılırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından yapılan açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmasına imkan tanıyan halı saha sözümüzü yerine getirdik. Aydın’ın spor kenti olması yolunda desteklerinin esirgemeyen Bakanlığımıza ve Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.