Aydın’da akşam üzeri termometreyi görenler şaştı

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da akşam üzeri termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaşlar şaştı kaldı.

Ege’de etkili olan sıcak hava, Aydın’da da sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlara zorluk yaşatıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Efeler ilçesinde akşam üzeri havanın serinlemesini bekleyen Aydınlılar, termometreyi görünce şaştı kaldı. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometrenin 40 dereceyi göstermesi üzerine, vatandaşlar sıcaktan bunaldı. Vatandaşlar çareyi gölge alanlarda bulurken, pek çok vatandaş da serinlemek için dondurma ve soğuk su gibi serinletici içecek ve yiyeceklere yöneldi.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 40 derece olmasına şaşıran Aydınlılar “Şaştık, kaldık” diyerek duygularını dile getirirken, vatandaşlardan Ahmet Yakın; “Gün içerisinde zaten sıcak, evden çıkamıyoruz. Akşam üzeri hava serinlesin dışarıya çıkıp işlerimizi halledelim diyoruz ancak artık akşam üzeri de kavurucu sıcaklar var. Termometre 40 dereceyi gösteriyor. Şaştık kaldık” dedi.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar tarafından öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.