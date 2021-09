Aydın’da Akdeniz Sineği ile mücadele başladı

Aydın’da Akdeniz Sineği ile mücadele kapsamında 22 bin 464 dekar alanda turunçgil bahçelerinde kullanılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) dağıtıldı.

Turunçgil bahçelerinde meyve ağaçlarına zarar veren ve meyve kalitesini düşüren Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) ile mücadele başladı. Bu yıl Akdeniz Meyve Sineği Sineği mücadelesinde farkındalık oluşturmak ve üreticilere toplu mücadelenin önemini anlatmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce karşılanan 75 bin 712 TL’lik bütçe ile ’’Akdeniz Meyve Sineğinde Kimyasal Mücadele’’ projesi hazırlandı. Bu proje ile Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde 22 bin 464 dekar alanda kullanılmak üzere üreticilere BKÜ dağıtımı yapıldı.

Aydın Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Ökdem, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Aydın Çelik, Kuyucak İlçe Müdürü Sebahattin Varol, Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, İl ve İlçe Teknik personeli ile çok sayıda üreticinin katılım sağladığı, Kuyucak i Çobanisa Mahallesi’nde üreticilere mücadelede kullanılacak BKÜ dağıtımı yapıldı.

Dağıtım sırasında üreticilere kısmi dal ilaçlamasının bahçede nasıl uygulanacağı nelere dikkat edileceği uygulamalı olarak gösterilerek Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi başlatılmış oldu.

Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, “Turunçgil bahçelerinde her yıl mücadelesi yapılması gereken Akdeniz Meyve Sineği’nin, mücadeleye başlama zamanını tespit etmek için müdürlüğümüz elemanlarınca her yıl tuzaklama çalışmaları yapılıyor. Turunçgil bahçelerine asılan bu tuzakların her hafta kontrol edilerek ergin sineğin çıkışı ve popülasyon yoğunluğu izleniyor, ancak mücadelenin başlaması için tuzaklarda sineğin görülmesinin yanı sıra meyvelerin vuruk olgunluğu dönemine gelmesi gerekiyor. Bunun da meyve kabuğunda hafif renk dönüşümünün başladığı ve meyvenin tatlanıp sulanmaya başladığı bu döneme geliyor. Bu dönemde üreticilerimizin mücadeleye başlamalarını istiyoruz. Tabi bu mücadele esnasında üreticilerin arı ölümlerini önlemek için ilaçlamadan önce çevrelerindeki arıcıları bilgilendirmeleri gerekir” açıklamasında bulundu.