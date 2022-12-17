Aydın’da Aile Okulu Eğitimleri 17 ilçede devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’Aile Okulu Projesi’ tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın ve ilçelerinde de devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ’Mutlu Aile, Mutlu Çocuk’ hedefiyle başlatılan ’Aile Okulu Projesi’ Türkiye genelinde 81 ilde 1052 eğitimci öğretmen tarafından verilen ’Aile Eğitimleri’ ile devam ediyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı il genelindeki tüm Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje çerçevesinde eğitici eğitimi alan öğretmenler; açılan kurslara katılan öğrenci velileri ile bir araya gelerek aile eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için başlatılan Aile Okulu projesi çerçevesinde kurslarda; aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta velilere dönük eğitimler veriliyor.

Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu artan kaygı, öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucunda, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması gibi başlıca sorunların yanı sıra aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması, aile içi muhabbet ve sorumluluğun azalmasının önüne geçebilmek için öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile birlikte çalışmayı hedefleyen proje eğitimlere katılan ailelerin ilgisini çekiyor. Aile Eğitimi kurs programına devam eden öğrenci velilerinden alınan geri dönüşler ise geleneksel, çekirdek aile sisteminde var olan değerler ve anne-babaların çocuklarıyla birlikte geçirdikleri kaliteli zaman dilimlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Aile Eğitimi Kurslarına Efeler İlçesi Halk Eğitimi Merkezi’nde katılan öğrenci velisi ev hanımı Çiğdem Arda, eşiyle birlikte aldıkları eğitimler sonucunda çocuğunun duygularının farkında olmayı öğrendiklerini, bu eğitimler sayesinde doğru bildikleri yanlışları düzelttiklerini ve anne-baba olarak onunla kaliteli ve verimli bir şekilde birlikte olmayı öğrendiklerini ifade etti. Yine kursiyerlerden Şamil Ateş, anne-baba olarak özellikle akşamları çocukları ile birlikte oldukları kısa zaman dilimi içerisinde televizyon ve internetten uzak bir şekilde ailece birlikte neler yapabileceklerini, çocuklarının yaş dönemlerine ait özelliklerini gözeterek onlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmeleri açısından bu eğitimlerin çok önemli ve yararlı olduğunu ifade etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesini hedefleyen proje çerçevesinde Aydın’daki 17 İlçe Halk Eğitimi Merkezleri’nin bu anlamda öğrenci velilerine ve ailelere ulaşarak açtıkları aile eğitimi kurslarıyla özellikle aile içi iletişim, kültürel ve manevi değerlerin korunması, ahlaki değerler gibi ana başlıkların, geleceğin teminatı çocukların yetiştikleri ilk basamak olan aileleri ve anne babaların farkındalıkları açısından çok önemli olduğunu kaydederek, kurslara yoğun ilgi gösteren tüm ailelere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

İl Müdürü Okumuş, ’Mutlu Aile, Mutlu Çocuk’ ilkesiyle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatlarıyla uygulanan ’Aile Okulu Projesi’nin il genelinde anne-babalar ile buluşmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.