Aydın’da AFAD gönüllüleri, afete hazırlanıyor

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Gönüllüleri uzmanlık eğitimlerine aralıksız devam ederken, yılbaşından bu yana Aydın’da 200 gönüllü arama ve kurtarma eğitimlerini tamamladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Tarafından 81 İlde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi çerçevesinde, gönüllüler muhtemel afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın’da yılbaşından bu yana AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde 200 gönüllü hafif arama ve kurtarma eğitimlerini tamamladı.

Her geçen gün talebin arttığı AFAD gönüllüsü projesi çerçevesinde eğitimler etaplar halinde devam ederken sistemde online eğitimlerini tamamlayan gönüllüler aldıkları hafif arama kurtarma eğitimi ile destek AFAD gönüllüsü oldu.

En büyük destekçi olacaklar

Aydın’da gönüllülük sistemine kayıtlı 6 bin 318 gönüllünün bulunduğu sistemde çadır, barınma, ilk yardım ve temel afet eğitimlerini tamamlayan Aydın AFAD gönüllüleri, hafif arama kurtarma eğitimleri aldı. Eğitimlerdeki tatbikat ve sınavı geçerek yeni bir uzmanlık kazanacak olan gönüllüler ise muhtemel bir afet sürecinde AFAD’ın en büyük destekçisi olacak.

“Kapasite yüzde yüzün üzerine çıktı”

Eğitimler ile ilgili AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “AFAD gönüllülerimize yönelik hafif arama ve kurtarma eğitimlerimiz devam ediyor. Yılbaşından bu yana verdiğimiz eğitimler ile 200 gönüllümüz arama ve kurtarma eğitimlerini tamamladı. Bu yıl Eğitim Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sonucunda ilimizin müdahale kapasitesi eğitimli personel açısından yüzde 100’ün üzerinde artırılmış oldu” ifadelerine yer verildi.